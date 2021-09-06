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Мощный Марш единства глазами жителей Лошицы: видео

  • 6.09.2021, 15:34
  • 1,576
Мощный Марш единства глазами жителей Лошицы: видео
фото: rfl\rl

Назад в будущее.

6 сентября 2020 года беларусы ручьями стекались в центр со всего города, чтобы в очередной раз единым фронтом выразить несогласие с беспределом, пишет телеграм-канал «Менск разам». Ровно год назад прошел Марш единства.

Из присланных видео мы создали хронологию, в которой показано, как начинался день и как закончился.

Прошло больше года с начала революции, а белорусы адаптируются, готовятся и не сдаются.

Жыве Вольная Лошыца!

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