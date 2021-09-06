«Ребенок задел в магазине пирамиду из бутылок, несколько разбилось – нужно ли платить за испорченный товар?» 6 6.09.2021, 15:57

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иллюстрационное фото

Мнение эксперта.

В редакцию intex-press.by обратилась жительница города Барановичи Марина с вопросом: можно ли в прикассовой зоне ставить бутылочную конструкцию и кто виноват в случае, если ее заденут.

– Была с ребенком в одном из продуктовых магазинов города. Мы подошли к кассе для расчета, и там в прикассовой зоне стояла пирамида бутылок с напитками. В момент расчета я не заметила, как ребенок нечаянно задел эту пирамиду, бутылки упали, и несколько разбилось, – рассказывает горожанка. – Я была в шоке, ребенок напуган, кассир в возмущении позвала охрану. Я сказала, что оплачу все безо всяких разбирательств. Но меня интересует, правомерно ли располагать такой товар возле касс? Что вообще может находиться в прикассовой зоне и как правильно поступать в таких ситуациях?

Отвечает адвокат Елена Байтус:

– Конкретного ассортиментного перечня товаров, которые должны находиться в продаже в прикассовой зоне торгового объекта, законодательство не содержит.

Согласно Закону Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания», при организации и осуществлении торговли субъекты торговли самостоятельно устанавливают порядок и условия осуществления торговли, в том числе: ассортимент товаров; перечень оказываемых услуг, связанных с продажей товаров; приемы и способы, с помощью которых осуществляется продажа товаров; количество, типы, модели торгового оборудования, инвентаря, используемых при осуществлении торговли; способы доведения до покупателей информации о товарах и об оказываемых услугах, связанных с продажей товаров.

В данном случае, если ваш ребенок задел товар и он разбился, такое правоотношение регулируется общими нормами гражданского законодательства о возмещении вреда (причиненного ущерба). За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители, если не докажут, что вред возник не по их вине.

То есть если покупатель, например, докажет, что товар стоял слишком близко к проходу к кассе, что повлекло опрокидывание, либо было нагромождение товара, в этом случае отсутствует вина покупателя и стоимость поврежденного можно не возмещать.

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