В Эстонии уволился топ-чиновник из-за инцидента с испортившимися на складе вакцинами 6.09.2021, 16:05

фото: reuters

Он отмечает, что сам принял решение уйти с должности.

В Эстонии подал в отставку гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, ведомство которого отвечало за склад, на котором из-за нарушения температурного режима испортились почти 70 000 доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Он отметил, что сам принял решение уйти с должности, потому что считает себя ответственным за инцидент.

"Ответственность нельзя возлагать ни на кого, кроме руководителя", - сказал Ланно.

Ланно пробудет на посту еще две недели, после чего ведомство временно возглавит его заместитель, пока через открытый конкурс выберут нового руководителя. Он возглавлял ведомство с октября 2020 года.

Министр здоровья и труда Танел Кийко отметил, что вина руководства департамента ограничивается тем, что оно не смогло скорректировать нормативы и инструкции, выданные еще предыдущими руководителями.

Напомним, в конце июня более 68 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, предназначенных преимущественно для пожертвования другим странам, в том числе Украине, стали непригодными из-за повышения температуры в холодильной камере Департамента здоровья Эстонии. Ланно после этого оказался под сильным давлением общественности.

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