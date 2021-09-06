В Минске дети выстраиваются в очередь, чтобы попасть в школу 2 6.09.2021, 16:08

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Причина - турникеты.

В этом году в столичных школах на входе установили турникеты. Из-за этого в некоторых учреждениях образования возникли очереди: чтобы попасть на уроки, дети стояли в них до двадцати минут, пишет zerkalo.io.

Читатель прислал видео, которое снял 2 сентября возле минской школы № 173, где учится его ребенок.

— 1 сентября дети стояли в очереди минут 15−20. На следующий учебный день (на видео) для этого потребовалось 5−10 минут, при этом дети в основном проходили в обход турникета: его отодвинули. В пятницу, 3 сентября, учеников запускали вообще без турникета — чтобы очереди не было, — сообщил мужчина.

Руководство школы объяснило родителям, что детям надо привыкнуть к новой системе, мол, пару недель — и все наладится.

Вот как все выглядело 1 сентября: очередь растянулась более чем на 100 метров.

А это фото сделано сегодня в 7.52 возле одной из гимназий на Юго-Западе Минска. Один ребенок из очереди проходил через турникет за 5−10 секунд. Потом для пропуска учащихся турникеты отключили, «потому что очередь уже дошла до стадиона».

Кстати, свое мнение о турникетах на своей странице в фейсбуке высказал известный белорусский педагог Евгений Ливянт.

«Очередные миллионы освоены бессмысленно и беспощадно! Не стоит переживать, что школьникам придётся простаивать у турникетов в школы. Неделя-две — и турникеты уберут или превратят в обычные „вертушки“. Всё это уже было в нашей истории восемь лет назад, когда во многих школах поставили турникеты и ввели карточки. И? Деньги освоили, о введении пропускного режима доложили, на ТВ что-то там показали, и вскоре все входы-выходы в школах заработали в привычном режиме. И сейчас так будет».

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