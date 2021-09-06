Охота за Янтарной комнатой: неужели ее наконец-то нашли? 1 6.09.2021, 16:21

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фото: ТАСС

Комната была вырезана из янтаря возрастом более 50 миллионов лет.

"В 1716 году прусский король Вильгельм I обменял у русского царя искусно отделанные янтарем панели для оформления кабинета на наемников-исполинов. В конце Второй мировой войны, после того, как в 1941 году немецкие солдаты похитили Янтарную комнату из Санкт-Петербурга, она исчезла в Кенигсберге (современный Калининград)", - повествует немецкий таблоид Bild (перевод — inopressa.ru).

"Теперь ее, возможно, нашли: на дне Балтийского моря, в 70 километрах от города Устка в Польше, на глубине 88 метров. В 2020 году польские дайверы-любители обнаружили там обломки немецкого грузового судна "Карлсруэ", затонувшего в апреле 1945 года".

"С тех пор было совершено четыре погружения, которые провел руководитель экспедиции Томек Стачура со своим дайвинг-клубом из Гдыни, Польша", - сообщает издание.

"Я не фанатик, помешанный на Янтарной комнате, - говорит производитель гидрокостюмов Стачура. - Но я думаю, что есть 1-2% вероятности того, что в многочисленных запертых ящиках, которые мы увидели во время последнего погружения с использованием роботов, на самом деле находится именно эта комната".

"В одном разбитом ящике во время последнего погружения уже были обнаружены рама и одна прогнившая картина. Это говорит о том, что в других деревянных ящиках, возможно, действительно таятся сокровища искусства", - говорится в публикации.

"На многофункциональном рабочем судне Glomar Vantage, построенном в 1984 году и обычно используемом при строительстве ветряных электростанций и нефтепроводов, Стачура в субботу отправился в море вместе с 33 соратниками. (...) Владелец судна, голландец Клаас Вейж, настроен гораздо более оптимистично, чем Стачура. "Я предполагаю, что вероятность найти комнату составляет более 90%, - говорит он. - Иначе здесь не предпринималось бы столько усилий".

"На самом деле, такая возможность кажется реалистичной - в отличие от множества легенд об украденном нацистами золоте, якобы хранящемся в зарытых поездах. Ведь в ходе операции "Ганнибал" корабль "Карлсруэ" в апреле 1945 года отплывал из Кенигсберга - недалеко от того места, где в марте 1945 года в последний раз была замечена Янтарная комната", - отмечает Bild.

"Ганнибал" был кодовым словом для начавшегося в январе 1945 года бегства с отрезанных восточных территорий Германии от наступающей Красной Армии. Из 500-1000 кораблей и лодок, которые в то время эвакуировали гражданских лиц, солдат и оружие на запад, 150 были потоплены советскими подводными лодками и крейсерами".

"Среди них были круизное судно "Вильгельм Густлофф" с 11 тыс. человек на борту и "Карлсруэ" с 1,1 тыс. человек - и необычайно тяжелым грузом".

"Историк Петр Михалик находится на месте проведения погружений вместе с археологом, присланным Польшей. Он говорит, что в случае с "Карлсруэ" многие вещи сходятся воедино: "На судне находился очень тяжелый груз весом в 306 тонн, его защищали два минных тральщика, так что груз, возможно, был ценным. Из-за груза, вместо того, чтобы идти со скоростью девять узлов, как другие судна в колонне из семи кораблей, "Карлсруэ" шел со скоростью лишь семь узлов. Так что он стал легкой мишенью для СССР", - передает издание.

"С понедельника начнутся новые погружения к затонувшему судну", - сообщается в публикации.

Янтарная комната была вырезана из янтаря возрастом более 50 млн лет.

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