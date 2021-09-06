Захват президента: Что известно о мятеже в Гвинее? 2 6.09.2021, 16:44

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фото: afp

Глава Гвинеи Альфа Конде арестован.

В Гвинее 5 сентября военные устроили мятеж. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде арестован, пишет ТАСС.

Что произошло

Agence France-Presse передало, что в правительственном квартале Конакри 5 сентября велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицы вышло множество военных. Они призвали прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их.

Военные блокировали доступ в столицу страны Конакри по автомобильным дорогам с северо-восточного направления.

Позднее они объявили о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента. Позднее Думбуя заявил по телевидению о роспуске правительства Гвинеи. Свергнутым министрам закрыли выезд за границу, они также должны сдать служебные автомобили.

Думбуя распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах. Однако 6 сентября внешние границы Гвинеи открылись для коммерческих и гуманитарных рейсов.

Лидер мятежников сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Думбуя утверждает, что Альфа Конде находится с мятежниками "в безопасном месте". Позднее мятежники заявили, что он не пострадал.

Мятежники пообещали обеспечить безопасность граждан и их имущества.

Они объявили о введении комендантского часа по всей стране, отметив, что мера будет действовать "до дальнейшего уведомления".

В Минобороны Гвинеи заявили, что гвардия отразила атаку мятежников из спецназа на президентский дворец. Однако ведомство ничего не сообщило о местонахождении президента страны. Позднее Минобороны страны сообщило о проведении операций против мятежников.

Стоимость алюминия на новостях о событиях в Гвинее поднялась до $2 761 за тонну, что превысило максимум 2011 года.

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