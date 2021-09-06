В Минске из здания, принадлежащего сербским друзьям Лукашенко, съезжают арендаторы 6.09.2021, 16:50

3,528

Причина — санкции.

Стартап Flo, занимающийся женским здоровьем, закрывает офис в бизнес-центре «Минск», построенном сербским холдингом Dana. По данным «Еврорадио», причиной стали американские санкции против сербских бизнесменов братьев Каричей. Компания с международной пропиской на международном уровне не может иметь такого арендодателя. Теперь сотрудники будут работать «удаленно».

Flo — один из самых успешных белорусских IT-стартапов.

Впрочем, Dana Центр вряд ли потеряет среди арендаторов только Flo. Офисы и магазины здесь имеют многочисленные западные бренды и компании. Теоретически могут возникнуть проблемы и с платежами галереи «Арт Хаос», принадлежащей кипрской компании и управляемой невесткой Лукашенко Лилией Лукашенко. Оплачивать аренду через банковские счета, возможно, станет намного сложнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».