В Минске из здания, принадлежащего сербским друзьям Лукашенко, съезжают арендаторы
- 6.09.2021, 16:50
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Причина — санкции.
Стартап Flo, занимающийся женским здоровьем, закрывает офис в бизнес-центре «Минск», построенном сербским холдингом Dana. По данным «Еврорадио», причиной стали американские санкции против сербских бизнесменов братьев Каричей. Компания с международной пропиской на международном уровне не может иметь такого арендодателя. Теперь сотрудники будут работать «удаленно».
Flo — один из самых успешных белорусских IT-стартапов.
Впрочем, Dana Центр вряд ли потеряет среди арендаторов только Flo. Офисы и магазины здесь имеют многочисленные западные бренды и компании. Теоретически могут возникнуть проблемы и с платежами галереи «Арт Хаос», принадлежащей кипрской компании и управляемой невесткой Лукашенко Лилией Лукашенко. Оплачивать аренду через банковские счета, возможно, станет намного сложнее.