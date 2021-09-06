Ученые: Курение повышает вероятность заражения коронавирусом на 20% 2 6.09.2021, 16:59

Американские специалисты назвали категории людей, которые имеют повышенную уязвимость перед COVID-19.

Есть категории людей, которые имеют повышенную уязвимость перед COVID-19. К ним относятся не только обладатели разных хронических заболеваний, но и имеющие плохую наследственность и ведущие неправильный образ жизни, пишет «Униан».

Ученые из Университета Индиана (США) опубликовали результаты исследования, в котором изучаются факторы риска заражения COVID-19.

Инфицироваться вирусом может каждый из нас. Но существуют категории людей, которые могут столкнуться с коронавирусом с большей вероятностью и особенно перенести его в более тяжёлой форме.

Как утверждают эксперты, к ним относятся:

- пациенты с разного рода хроническими недугами, включая нарушения в работе сердца и сосудов, а также диабет;

- пол и этническая принадлежность и другие генетические характеристики так же повышают риск заражения коронавирусом;

- люди, которые имеют вредные привычки, прежде всего - употребление алкоголя и курение.

Оказалось, что любители алкогольных напитков почти в два раза чаще заражаются коронавирусом по сравнению с теми, кто пьёт мало или совсем не употребляет алкоголя. Также у поклонников алкоголя чаще возникают более неприятные признаки COVID-19.

Вместе с тем курение так же увеличивает шанс заражения коронавирусом, причём это касается как традиционных сигарет, так и электронных. И табачный дым, и жидкости для вейпинга повышают количество рецепторов АСЕ-2 на поверхности клеток. А именно эти рецепторы являются входными воротами для коронавируса.

В целом, табакокурение и увлечение электронными сигаретами повышают вероятность заражения коронавирусом на 20%.

Стоит отметить, что полная вакцинация от коронавируса, к сожалению, так же не является защитой от COVID-19, хотя и в несколько раз снижает эту вероятность.

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