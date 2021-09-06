Герасименя: Внутренний протест общества возрастает 6.09.2021, 17:14

Александра Герасименя

Bласть боится сильных и стойких людей.

Глава Фонда спортивной солидарности (BSSF) Александра Герасименя высказалась о приговоре Максиму Знаку и Марии Колесниковой, пишет «Трибуна».

«В данной ситуации мы можем увидеть, насколько власть боится сильных и стойких людей. И чем больше боится, тем больше срок.

Мы знаем, какое сильное влияние Мария оказывала на все беларусское общество, как идейный вдохновитель, герой своего времени. Власть боится этого влияния и показательно дает большие сроки, мол, поглядите, что мы с вами сделаем, только попробуйте. Только это еще больше злит — и внутренний протест общества возрастает. Истину — не переубедить, героев — не сломить», – сказала Герасименя.

Напомним, сегодня Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы, Знак — к 10 годам. Приговор не окончательный и может быть обжалован.

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