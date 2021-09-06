Европейское общество кардиологов: Чашка кофе в день положительно влияет на здоровье сердца 3 6.09.2021, 17:53

2,046

В течение 10 лет ученые анализировали данные 468 629 участников эксперимента.

Любители кофе на 21% реже умирают от инсульта, на 17% от сердечно-сосудистых заболеваний и на 12% от любых других причин, выяснили исследователи Европейского общества кардиологов, пишет «Евро пульс».

В течение десяти лет ученые анализировали данные 468 629 участников эксперимента. На момент начала исследования никто из участников не имел признаков сердечно-сосудистых заболеваний, а их средний возраст составлял 56 лет.

Участники были разделены на три группы в соответствии с их обычным потреблением кофе: первая группа не употребляла кофе совсем, вторая употребляла напиток умеренно (от половины до трех чашек в день), а третья группа выпивала более трех чашек в день.

Анализ показал, что у любителей кофе более здоровые показатели сердца и, соответственно, они меньше подвержены риску умереть от инсульта или сердечно-сосудистого заболевания. Лучшие показатели были у группы умеренных потребителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».