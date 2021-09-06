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Белорусские сигареты на $96 тысяч нашли в Псковской области

  • 6.09.2021, 18:05
  • 2,380
Белорусские сигареты на $96 тысяч нашли в Псковской области
иллюстрационное фото

Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой режима Лукашенко.

Российские таможенники выявили партию контрабандных сигарет белорусского производства на складе в Псковской области.

На складе обнаружили грузовой автомобиль, в котором за упаковками утеплителя находилось 334 коробки (167 тыс. пачек) белорусских сигарет без российских акцизных марок. Стоимость сигарет оценивается в более 7 млн российских рублей (96 тыс. долларов). Сигареты изъяты, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.

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