Белорусские сигареты на $96 тысяч нашли в Псковской области
- 6.09.2021, 18:05
- 2,380
Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой режима Лукашенко.
Российские таможенники выявили партию контрабандных сигарет белорусского производства на складе в Псковской области.
На складе обнаружили грузовой автомобиль, в котором за упаковками утеплителя находилось 334 коробки (167 тыс. пачек) белорусских сигарет без российских акцизных марок. Стоимость сигарет оценивается в более 7 млн российских рублей (96 тыс. долларов). Сигареты изъяты, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.