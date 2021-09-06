Белорусские сигареты на $96 тысяч нашли в Псковской области 6.09.2021, 18:05

2,380

иллюстрационное фото

Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой режима Лукашенко.

Российские таможенники выявили партию контрабандных сигарет белорусского производства на складе в Псковской области.

На складе обнаружили грузовой автомобиль, в котором за упаковками утеплителя находилось 334 коробки (167 тыс. пачек) белорусских сигарет без российских акцизных марок. Стоимость сигарет оценивается в более 7 млн российских рублей (96 тыс. долларов). Сигареты изъяты, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».