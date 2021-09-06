Алексей Гончаренко: Лукашенко — подонок и трус

Алексей Гончаренко: Лукашенко — подонок и трус12
- 6.09.2021, 18:09
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Украинский нардеп прокомментировал приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку.
Вынесенные судом приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку демонстрируют трусость режима Александра Лукашенко.
Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, белорусский режим боится утратить контроль и потому сажает в тюрьму всех несогласных. «Лукашенко — подонок и трус, и еще раз об этом нам напоминает. Беларусь будет свободной! Жыве Беларусь!» — сказал Гончаренко и пожелал Знаку и Колесниковой скорейшего освобождения.