закрыть
6 сентября 2021, понедельник, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Алексей Гончаренко: Лукашенко — подонок и трус

12
  • 6.09.2021, 18:09
  • 17,476
Алексей Гончаренко: Лукашенко — подонок и трус
Алексей Гончаренко

Украинский нардеп прокомментировал приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Вынесенные судом приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку демонстрируют трусость режима Александра Лукашенко.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, белорусский режим боится утратить контроль и потому сажает в тюрьму всех несогласных. «Лукашенко — подонок и трус, и еще раз об этом нам напоминает. Беларусь будет свободной! Жыве Беларусь!» — сказал Гончаренко и пожелал Знаку и Колесниковой скорейшего освобождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников