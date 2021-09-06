В Беларуси снова подорожает бензин 3 6.09.2021, 18:19

3,308

Это 26-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 7 сентября в Беларуси максимальные розничные отпускные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

— С учетом динамики выхода мировых котировок нефти к началу сентября на уровень 72,9 доллара США за 1 баррель в Республике Беларусь установлен новый предельный уровень розничных цен на топливо, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 7 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 96 копеек, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 6 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 28 копеек, ДТ — 2 рубля 6 копеек.

Это 26-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 10 августа: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».