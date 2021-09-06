Учебники по истории Беларуси не успели напечатать к учебному году 6 6.09.2021, 18:43

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Учебники нельзя добыть и в электронном виде.

Одиннадцатиклассники начали учебный год без учебников по истории Беларуси.

Тираж не успели напечатать и развезти по школам. Во всяком случае, ученики сразу нескольких учреждений подтвердили Еврорадио, что учебников нет. Причём этот учебник нельзя добыть и в "электронке" — в отличии от других пособий, публикуемых для свободного использования.

Выпускники школ сдают экзамен в том числе и по истории Беларуси. Как готовиться к экзаменам и усваивать программу — вопрос.

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