Глава ПАСЕ: Приговоры Колесниковой и Знаку абсолютно необоснованны 2 6.09.2021, 19:01

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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы шокирован приговорами политзаключенным.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс назвал приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку необоснованными.

«Шокирован новостями о длительных тюремных приговорах белорусским оппозиционным лидерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку по так называемым обвинениям в заговоре. Эти приговоры абсолютно необоснованны, оба этих смелых человека, которые всего лишь защищали основные права человека в своей родной стране, должны быть немедленно освобождены», – говорится в заявлении Дамса, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Дамс напомнил, что несколько дней назад Колесникова вошла в шорт-лист премии имени Вацлава Гавела за защиту прав человека.

6 сентября вынесены незаконные приговоры Максиму Знаку и Марии Колесниковой по обвинениям в заговоре с целью захвата власти, призывах к захвату власти и создании экстремистского формирования. Колесникова получила 11 лет общего режима, Знак – 10 лет усиленного. Оба не признали свою вину и будут обжаловать приговор.

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