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В Греции создали министерство по делам климатического кризиса

  • 6.09.2021, 19:07
В Греции создали министерство по делам климатического кризиса

Правительство Греции создало министерство после масштабных лесных пожаров нынешним летом.

Правительство Греции создало министерство климатического кризиса после масштабных лесных пожаров нынешним летом. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 6 сентября.

Ведомство возглавит Христос Стилианидес, который раньше был европейским комиссаром по гуманитарной помощи и антикризисным мерам.

"Я принял должность с полным осознанием тех вызовов и испытаний, которые придут вместе с ней. Последствия изменения климата настигли нас, и мы должны без промедления поспособствовать серьезным изменениям. Предотвращение стихийных бедствий и готовность к ним – самое эффективное оружие, которое у нас есть", – заявил Стилианидес.

На этом посту он будет руководить тушением пожаров и заведовать оказанием помощи при стихийных бедствиях, а также будет отвечать за политику адаптации к повышению температуры в результате изменения климата.

Как известно, в августе в Греции произошли сотни лесных пожаров в результате сильнейшей волны жары за последние десятилетия. Сгорели более тысячи квадратных километров леса. Греческим пожарным помогали спасатели из 24 стран мира.

Также в августе сложная ситуация с природными пожарами наблюдалась в Италии, Турции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.

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