В Греции создали министерство по делам климатического кризиса 6.09.2021, 19:07

Правительство Греции создало министерство после масштабных лесных пожаров нынешним летом.

Правительство Греции создало министерство климатического кризиса после масштабных лесных пожаров нынешним летом. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 6 сентября.

Ведомство возглавит Христос Стилианидес, который раньше был европейским комиссаром по гуманитарной помощи и антикризисным мерам.

"Я принял должность с полным осознанием тех вызовов и испытаний, которые придут вместе с ней. Последствия изменения климата настигли нас, и мы должны без промедления поспособствовать серьезным изменениям. Предотвращение стихийных бедствий и готовность к ним – самое эффективное оружие, которое у нас есть", – заявил Стилианидес.

На этом посту он будет руководить тушением пожаров и заведовать оказанием помощи при стихийных бедствиях, а также будет отвечать за политику адаптации к повышению температуры в результате изменения климата.

Как известно, в августе в Греции произошли сотни лесных пожаров в результате сильнейшей волны жары за последние десятилетия. Сгорели более тысячи квадратных километров леса. Греческим пожарным помогали спасатели из 24 стран мира.

Также в августе сложная ситуация с природными пожарами наблюдалась в Италии, Турции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.

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