На «подарки» для призеров Олимпиады режим потратит более $900 тысяч 1 6.09.2021, 19:14

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Олимпиада в Токио – худшая в истории Беларуси.

Деньги, согласно приказу Лукашенко, выдаются за медали. Кроме того, тренерам выплатят от 20% до 100% того, что выделят спортсменам.

Это значит, что общая сумма будет еще больше, замечает «Еврорадио».

За золото Олимпиады выплачивают размере 12 тысяч базовых (348 тысяч рублей), за серебро — 6 тысяч базовых (174 тысячи), за бронзу — 4 тысячи базовых (116 тысяч).

За Паралимпиаду суммы меньше: 4 тыс. базовых, 2,4 тыс. и 1,6 тыс. соответственно.

Тем не менее самые большие призовые будут у паралимпийца Игоря Бокия — 580 тысяч рублей (или 230 тыс долларов) за 5 золотых медалей.

Результаты Беларуси на Олимпиаде и Паралимпиаде в этом году стали хуже. На Олимпиаде белорусы взяли семь медалей (одну золотую Ивана Литвиновича, три серебряные и три бронзовые).

С Паралимпиады белорусы везут также семь медалей: пять золотых Игоря Бокия, а также серебро пловца Егор Шелкунова и бронзу Елизаветы Петренко в метании копья.

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