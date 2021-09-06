закрыть
6 сентября 2021, понедельник, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская команда КВН пошутила про Таракана

  • 6.09.2021, 19:19
  • 7,704
Белорусская команда КВН пошутила про Таракана

Выступление команды вырезали из эфира после шуток про режим.

Выступление белорусской команды КВН «Доктор Хаусс» вырезали из эфира «Голосящего КиВиНа» на Первом канале после того, как участники коллектива со сцены пошутили про режим в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В частности, в выступлении команды на «КиВиНе» присутствовал номер про Лукашенко, который по сценарию был главной звездой фестиваля «Славянский базар» в Витебске, передает официальный Telegram-канал «Сезон КВН 2021».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников