Белорусская команда КВН пошутила про Таракана 6.09.2021, 19:19

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Выступление команды вырезали из эфира после шуток про режим.

Выступление белорусской команды КВН «Доктор Хаусс» вырезали из эфира «Голосящего КиВиНа» на Первом канале после того, как участники коллектива со сцены пошутили про режим в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В частности, в выступлении команды на «КиВиНе» присутствовал номер про Лукашенко, который по сценарию был главной звездой фестиваля «Славянский базар» в Витебске, передает официальный Telegram-канал «Сезон КВН 2021».

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