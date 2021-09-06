По Могилеву ходит аист, который до сих пор не улетел на юг 1 6.09.2021, 19:25

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Иллюстрационное фото

Людей не боится, «мигрирует» по микрорайонам.

Читатели портала Zerkalo.io рассказали, что на одной из оживленных улиц Могилева ходит аист и никуда не улетает, а ведь его сородичи к этому времени уже направились на юг. Неравнодушные горожане волнуются за птицу, но не знают, что с ней делать. Уже вызывали милицию и спасателей, но пернатым никто не заинтересовался. Орнитологи говорят, что все же небольшая часть белых аистов — больных или прирученных человек — остается зимовать в Беларуси. И некоторые из них с холодом справляются вполне успешно.

фото: zerkalo.io

Читатели рассказывают, что небольшой аист уже несколько дней ходит по улице Симонова в областном центре. Горожане предполагают, что птица не может летать.

Сначала неравнодушные жители вызвали милицию.

— Приехала машина. Милиционеры посмотрели и уехали, сказав, что это не их компетенция. Позвонил в 101. Там сказали, что аиста видели вчера в другом районе Могилева, он ручной и тянется к людям, потому что они кормят. Сказали, что все в порядке. Но большинство людей кидают аисту хлеб и очень удивляются, когда я им говорю, что аисты хищные и едят мясо, — рассказал один из очевидцев.

Специалисты общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» почти каждый день получают вопросы от белорусов, которые волнуются за судьбу аистов, не улетевших зимовать в Африку.

На сайте организации даже собрали ответы на самые популярные вопросы об этих пернатых.

Белые аисты улетают на юг обычно в конце августа, но дожди могут на некоторое время затормозить запланированный полет в жаркие страны, но, как только становится теплее, птицы выправляются в путь.

По словам директора общественной организации Александра Винчевского, зимовать в Беларуси остается только небольшая часть белых аистов: это больные особи или те птицы, которые были приручены человеком. Обычно они проводят холода на небольших незамерзающих реках. Голод, по словам специалиста, аистам страшнее, чем холод.

— Тех аистов, которые остались, можно подкармливать размороженной рыбой или мясными отходами. Теплое помещение им не всегда нужно. Но это если птица сытая и мороз не ниже -15°С. А если аист живет во дворе или в помещении, необходимо оформить акт конфискации птицы из дикой природы в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Весной его можно будет выпустить на волю, — рассказал специалист.

В Беларуси есть несколько организаций, куда можно обратиться за помощью, если аист ранен: Гродненский зоопарк, частное природоохранное учреждение «Охрана природы» в Осиповичском районе Могилевской области и Центр помощи диким животным «Сирин» около Минска. Памятку о том, как действовать, если вы нашли раненную птицу, можно прочитать на сайте общественной организации «Ахова Птушак Бацькаўшчыны».

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