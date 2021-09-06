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По Могилеву ходит аист, который до сих пор не улетел на юг

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  • 6.09.2021, 19:25
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По Могилеву ходит аист, который до сих пор не улетел на юг
Иллюстрационное фото

Людей не боится, «мигрирует» по микрорайонам.

Читатели портала Zerkalo.io рассказали, что на одной из оживленных улиц Могилева ходит аист и никуда не улетает, а ведь его сородичи к этому времени уже направились на юг. Неравнодушные горожане волнуются за птицу, но не знают, что с ней делать. Уже вызывали милицию и спасателей, но пернатым никто не заинтересовался. Орнитологи говорят, что все же небольшая часть белых аистов — больных или прирученных человек — остается зимовать в Беларуси. И некоторые из них с холодом справляются вполне успешно.

фото: zerkalo.io

Читатели рассказывают, что небольшой аист уже несколько дней ходит по улице Симонова в областном центре. Горожане предполагают, что птица не может летать.

Сначала неравнодушные жители вызвали милицию.

— Приехала машина. Милиционеры посмотрели и уехали, сказав, что это не их компетенция. Позвонил в 101. Там сказали, что аиста видели вчера в другом районе Могилева, он ручной и тянется к людям, потому что они кормят. Сказали, что все в порядке. Но большинство людей кидают аисту хлеб и очень удивляются, когда я им говорю, что аисты хищные и едят мясо, — рассказал один из очевидцев.

Специалисты общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» почти каждый день получают вопросы от белорусов, которые волнуются за судьбу аистов, не улетевших зимовать в Африку.

На сайте организации даже собрали ответы на самые популярные вопросы об этих пернатых.

Белые аисты улетают на юг обычно в конце августа, но дожди могут на некоторое время затормозить запланированный полет в жаркие страны, но, как только становится теплее, птицы выправляются в путь.

По словам директора общественной организации Александра Винчевского, зимовать в Беларуси остается только небольшая часть белых аистов: это больные особи или те птицы, которые были приручены человеком. Обычно они проводят холода на небольших незамерзающих реках. Голод, по словам специалиста, аистам страшнее, чем холод.

— Тех аистов, которые остались, можно подкармливать размороженной рыбой или мясными отходами. Теплое помещение им не всегда нужно. Но это если птица сытая и мороз не ниже -15°С. А если аист живет во дворе или в помещении, необходимо оформить акт конфискации птицы из дикой природы в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Весной его можно будет выпустить на волю, — рассказал специалист.

В Беларуси есть несколько организаций, куда можно обратиться за помощью, если аист ранен: Гродненский зоопарк, частное природоохранное учреждение «Охрана природы» в Осиповичском районе Могилевской области и Центр помощи диким животным «Сирин» около Минска. Памятку о том, как действовать, если вы нашли раненную птицу, можно прочитать на сайте общественной организации «Ахова Птушак Бацькаўшчыны».

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