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До +19°С ожидается в Беларуси во вторник

  • 6.09.2021, 19:54
До +19°С ожидается в Беларуси во вторник

Будет преимущественно без осадков.

До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по юго-востоку до 9 градусов тепла по северо-западу, местами по юго-востоку ожидаются заморозки от нуля до минус 2. Днем будет 14-19 градусов тепла.

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