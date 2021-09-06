Голый король 1 Вадим Зайдман

6.09.2021, 20:01

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Кто же правит сегодня Россией?!

Как-то на заводском собрании, в пору моей работы молодым специалистом, директор предприятия, критикуя какой-то отдел за излишний бюрократизм, сказал: "Бумаги извели больше, чем Достоевский при написании "Войны и мира".

Я вспомнил эту историю после "оговорки" Путина, назвавшего Северную войну Семилетней. Причем если наш директор, допускаю, действительно оговорился, назвав Толстого Достоевским, то у президента России, убежден, это была вовсе не оговорка, он действительно не различает Семилетнюю и Северную войны. Убеждение это зиждется на неоднократно ранее демонстрировавшемся им полном невежестве.

Мальчик Никанор Толстых, единственный, кто за 20 лет правления Путина прямо в его присутствии крикнул, что король голый, конечно, герой нашего подлого времени. Публика вдосталь повеселилась над невежеством Путина. И это веселье как-то затмило вопрос, который неминуемо должен был возникнуть у каждого нормального человека, приведя его в ужас: кто же правит сегодня Россией?!

Сейчас многие, например Игорь Эйдман, с оптимизмом пишут, что Путин становится посмешищем, а диктатор, над которым смеются, перестает быть страшным. Честно говоря, я пока не вижу здесь повода ни для особенного оптимизма, ни тем более для слишком бурного веселья. Потому что это "всеобщее посмешище", этот "старый лысый малограмотный дедок на троне, анекдотическая фигура" убил уже десятки тысяч человек по всему миру, в том числе в России, и убивать продолжает.

Над чем смеетесь? — Над собой, прежде всего, смеетесь. Потому что единственно мальчик из всей, слава богу, 140-миллионной страны и может, как в сказке Андерсена, сказать, что король-то голый! А все другие, начиная учительницей Никанора и заканчивая дипломированными журналистами и академиками РАН, с умным видом согласно кивают в ответ на любое "откровение" от Путина. А многие подобострастно восхищаются этими "откровениями"! Вместо того чтобы высмеять, подвергнуть остракизму этого корифея всех наук.

И такое общество, сколь бы оно ни хихикало на кухнях и в соцсетях, может внушать вам некие оптимистические надежды?

Если бы мальчика Никанора Толстых не было, его надо было бы придумать какому-нибудь современному сказочнику. Хотя бы для того, чтобы взрослые дяденьки и тетеньки устыдились.

Человечество, смеясь, расстается, конечно, со своим прошлым. Но, во-первых, у России и здесь особый путь, а во-вторых, этот голый король в Кремле вовсе пока никакое не прошлое, а самое что ни на есть настоящее и, боюсь, еще долгое будущее. Несмотря на весь смех, который он вызывает. Ужас без конца, который вполне может обернуться ужасным концом. И не только для России.

Почему же, если это "всеобщее посмешище" не внушает никакого ужаса, его давно не попросили освободить занимаемые им галеры?

Продолжаем потешаться над смешным малограмотным дедушкой?

Попкорном вдосталь запаслись?

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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