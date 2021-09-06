Белорусский тренер возглавил «Львов»
- 6.09.2021, 20:07
Честный тренер уже подписал контракт с украинским клубом.
Белорусский тренер Олег Дулуб возглавил «Львов».
Контракт подписан по схеме 1+1.
На посту главного тренера он сменит Анатолия Бессмертного, который подал в отставку после поражения от «Ингульца» в 5-м туре.
55-летний специалист уже прибыл во Львов и вскоре приступит к работе в клубе.
В Украине Дулуб тренировал львовские «Карпаты» и «Черноморец».
Последней командой были «Крумкачы» из первой лиги Беларуси.
Ранее сообщалось, что тренер был представлен команде еще 4 сентября, но работал без подписанного контракта.
«Львов» занимает 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 очка после 6 туров.
Напомним, что Дулуб подписал письмо за честные выборы.