Белорусский тренер возглавил «Львов» 6.09.2021, 20:07

Олег Дулуб

Честный тренер уже подписал контракт с украинским клубом.

Белорусский тренер Олег Дулуб возглавил «Львов».

Контракт подписан по схеме 1+1.

На посту главного тренера он сменит Анатолия Бессмертного, который подал в отставку после поражения от «Ингульца» в 5-м туре.

55-летний специалист уже прибыл во Львов и вскоре приступит к работе в клубе.

В Украине Дулуб тренировал львовские «Карпаты» и «Черноморец».

Последней командой были «Крумкачы» из первой лиги Беларуси.

Ранее сообщалось, что тренер был представлен команде еще 4 сентября, но работал без подписанного контракта.

«Львов» занимает 15-е место в чемпионате Украины, набрав 2 очка после 6 туров.

Напомним, что Дулуб подписал письмо за честные выборы.

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