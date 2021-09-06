Пожизненно заключенные боевики сбежали из тюрьмы в Израиле через вырытый тоннель 6.09.2021, 20:51

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фото: CNN

Тоннель рыли ложкой.

Из одной из наиболее сильно охраняемых тюрем Израиля — «Гильбоа» — в ночь на 6 сентября сбежали пятеро пожизненно заключенных боевиков «Исламского джихада» и бывший полевой командир «Бригад мучеников аль-Аксы» — военизированного крыла организации «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), сообщает ВВС.

Сбежавших ищут израильская полиция, силы безопасности «Шин-Бет», пограничники и военные двух подразделений Армии обороны Израиля. Силы безопасности заблокировали дороги в окрестностях Дженина, а также от тюрьмы до Западного берега. Власти также опасаются, что беглецы могут пересечь границу с Иорданией.

Боевики сбежали около трех часов ночи через тоннель, который рыли несколько месяцев ржавой ложкой. Тоннель выходил в поле за стенами тюрьмы. По предварительным данным, там их ждал автомобиль, связь с ним держали с помощью незаконно пронесенного в тюрьму мобильного телефона. Беглецов заметил фермер, которому принадлежит поле — он позвонил в полицию с заявлением о подозрительных людях на его территории. Около четырех утра в тюрьме провели перекличку и обнаружили пропажу шестерых заключенных.

וכך זה נראה מתוך תא 2 אגף חמש בכלא גלבוע.

פיר מנהרה בשירותים שהוביל אל מחוץ לחומות הכלא pic.twitter.com/IsKfG8B56R — Josh Breiner (@JoshBreiner) September 6, 2021

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