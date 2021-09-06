Вероника Мищенко: Лукашенко капитулирует этой осенью

Вероника Мищенко: Лукашенко капитулирует этой осенью2
- 6.09.2021, 21:04
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Лидеры демократических сил объединились и поддержали белорусское объединение рабочих.
Этой осенью мы можем добиться освобождения политзаключенных и капитуляции Лукашенко.
Об этом сообщает телеграм-канал БОР со ссылкой на представительницу «Народной Грамады» Веронику Мищенко.
– У нас появился реальный шанс уже этой осенью заставить Лукашенко капитулировать. Мы все вместе сейчас готовимся к забастовке. Мы все вместе объявили пред забастовочное состояние.
Что прямо сейчас можно сделать в Беларуси:
Закупить продукты
Отложить сумму денег на самое необходимое, которая позволит вам продержаться 2-3-4 недели
Делиться видео и постами в соцсетях и мессенджерах
Распространять печатную продукцию: стикеры, листовки, газеты
Найти двух-трех надежных товарищей для подстраховки и помощи.
Выбирайте свой способ борьбы: забастовка на предприятии, невыход на работу, домашнее обучение для детей.
Лукашенко стал костью в горле не только у белорусов и Евросоюза, но даже и у Путина. Россия несет колоссальные издержки из-за санкций и нежелания нелегитимного передать власть законно избранному президенту.
Лукашенко в западне: на него злы даже силовики и ябатьки.
Лидеры объединились. Теперь дело за белорусами внутри страны. Этой осенью мы можем добиться освобождения политзаключенных и капитуляции Лукашенко.