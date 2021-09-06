ЕС готов ужесточить санкции против режима в Беларуси 6.09.2021, 21:13

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Пришло время увеличить давление на Лукашенко, заявили в Евросоюзе.

Евросоюз может рассмотреть применение дополнительных санкций против режима Лукашенко после судебного заседания в Минске, в ходе которого белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак были безосновательно и с нарушением всех фундаментальных прав приговорены к длительным срокам заключения.

Об этом в понедельник в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано, сообщает корреспондент «Укринформа».

«ЕС присутствовал на суде, у нас был дипломат, присутствовавший там. Вскоре мы обнародуем заявление по этому поводу... Уже было несколько раундов санкций, которые применены по разным причинам - за мошенничество на выборах в августе прошлого года, за продолжающиеся репрессии и нарушения прав человека, включая экономические и финансовые санкции, которые уже применены. ЕС готов осуществить дальнейшие меры, если будет согласие на это со стороны всех 27 стран-членов, что время пришло увеличить давление и реагировать путем новых санкций», - сказал Стано.

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