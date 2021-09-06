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Белорусский актер-«купаловец» стал лицом крупного бренда одежды

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  • 6.09.2021, 21:24
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Белорусский актер-«купаловец» стал лицом крупного бренда одежды
Павел Южаков-Харланчук

Поддержавший протестующих Павел Южаков-Харланчук стал лицом «Элемы».

Белорусский известный актер- «купаловец» Павел Южаков-Харланчук стал лицом «Элемы», соответствующие кадры с имиджевой фотосессии новой осенне-зимней коллекции появились в Instagram-аккаунте белорусского бренда одежды.

– В новой коллекции этого года присутствуют смелые и неординарные модели. Сочетание практичности, легкости и раскрепощенности – основные тенденции этого сезона, – так описывает бренд свою новую коллекцию в соцсетях.

Павел Южаков-Харланчук активно снимается в российских и украинских сериалах. С 2010 года выходил на сцену Купаловского театра. В августе 2020 актер был задержан – по официальной версии «за участие в оппозиционной акции».

Вскоре после этих событий он уволился из Купаловского в знак протеста против отставки главного режиссера труппы.

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