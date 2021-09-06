Лето в Беларуси стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений 1 6.09.2021, 22:01

Июньский максимум превысил +37ºС.

Средняя по стране температура воздуха нынешним летом составила +20°С, что на 2,6°С выше климатической нормы. Об этом сообщает Белгидромет.

Синоптики отмечают, что прошедшее лето за 141 год гидрометеорологических наблюдений по температуре уступило лишь лету 2010 года. Рекордными по температуре были первые два летних месяца, а вот август оказался близким к норме.

Средняя по Беларуси температура воздуха за июнь составила +19,9°С, что выше климатической нормы на 3,5°С. В третьей декаде июня отмечалась интенсивная волна тепла, в результате которой дневные температуры в отдельные сутки местами превышали 35-ти градусную отметку, достигнув критерия опасного явления. Кроме того, на большей части территории Беларуси были обновлены абсолютные максимумы температуры воздуха для июня, в том числе державшиеся более ста лет. Так на станциях Борисов и Василевичи обновлены июньские рекорды максимальной температуры воздуха, отмеченные в 1901 году, а на станции Пинск превышен рекорд 1885 года.

Максимальное июньское значение температуры воздуха (+37,1ºС) было зарегистрировано на метеостанции Октябрь 23 июня. Минимальное значение температуры воздуха (+1,0°С) отмечено на станции Минск 1 июня.

В июле средняя по Беларуси температура воздуха составила +22,5°С, что выше климатической нормы на 4,1°С. Очень теплыми выдались первая и вторая декады, средняя температура воздуха которых превысила климатическую норму на 4,4 и 6,0°С соответственно. В первой-второй декадах июля отмечался период с аномально жаркой погодой (волна тепла), на протяжении которого температура воздуха днем находилась преимущественно в пределах +30 +34°С, а в отдельные сутки местами превышала 35-ти градусную отметку, достигнув критерия опасного явления.

Максимальная за июль температура воздуха (+35,5°С) отмечена на станции Могилев 12 июля и на станции Лельчицы 17 июля. Минимальное значение температуры (+6,8°С) отмечено на станциях Езерище и Лынтупы 22 июля.

В августе средняя по стране температура воздуха составила +17,5°С, что выше климатической нормы на 0,2°С. Максимальное значение температуры воздуха за месяц отмечено на станции Брагин 17 августа и составило +34,3ºС. Минимальное значение температуры (+1,0°С) отмечено на станции Езерище 25 августа.

Что касается осадков, то в среднем за лето их выпало выпало 241 мм, что составляет 104% климатической нормы. Наиболее дождливо было в Брестской области — 306 мм или 137% климатической нормы. Меньше всего осадков выпало в Могилевской области — 175 мм или 77% климатической нормы.

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