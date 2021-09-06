Экономист: Луканомику не спасут даже кредиты от России 6.09.2021, 22:54

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Скоро режим ощутит эффект санкций.

По некоторым прогнозам, уже в начале следующего года он может составить около 10 % от ВВП. Причина тому – санкции стран Запада. Несмотря на то, что введены они давно, эффект от них белорусам еще только предстоит увидеть, передает «Белсат».

«Таков дизайн этих санкций. Они все построены таким образом, что эффект от них будет виден либо в начале следующего года, либо к концу этого. Так что в статистике он будет заметен еще очень не скоро», – уверен экономист Сергей Чалый.

По мнению экспертов, не спасут белорусскую экономику даже кредиты от России – денег от восточного соседа может хватить лишь для того, чтобы обслуживать ранее накопленные долги.

Крайне негативно, по оценкам экономистов, на белорусской экономике уже сказывается и массовый отъезд предпринимателей из страны.

«Никто в здравом уме и твердой памяти вкладываться в расширение бизнеса внутри страны не будет. Наоборот, мы видим динамика отъездов, релокации бизнесов – не только людей, но и целых фирм. Это новый феномен. Государственный сектор – он и так жил исключительно на дотациях, и экономического роста не было. Это означает, что будет ухудшаться ситуация на рынке труда, уровень зарплат, который смогут предлагать на рынке, будет постепенно падать, количество высокооплачиваемых рабочих мест будет сокращаться», – уверен Сергей Чалый.

Чтобы избежать экономических потрясений в будущем, эксперты уверены: белорусам советов давать не нужно. Каждый и так знает, что делать. Вклады закрывать, сбережения хранить в стабильных валютах и под матрасом – там надежнее, чем в банках.

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