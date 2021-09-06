Саудовская Аравия объявила рекордные за год скидки на нефть 6.09.2021, 22:39

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Saudi Aramco впервые за четыре месяца снижает отгрузочные цены.

Саудовская Аравия возвращается к политике скидок на ключевом, азиатском рынке по мере того, как восстановление спроса на нефть замедляется, а прогнозы на будущий год сулят избыток в объеме 2 млн баррелей в день.

Государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco впервые за четыре месяца снижает отгрузочные цены на свои сорта для клиентов в Азии, сообщает Platts со ссылкой на опубликованный в воскресенье прайс-лист.

Самый массовый саудовский сорт Arab Light в октябре подешевеет для азиатских покупателей на 1,3 доллара, или почти 2% - рекордную за год величину. Он будет продаваться с премией в 1,7 доллара к региональному бенчмарку Oman/Dubai.

На столько же снизится цена на нефть Arab Super Light, в то время как Arab Extra Light подешевеет на 1,2 доллара, а тяжелые сорта Medium Heavy - на 1 доллар.

Для клиентов на юге Европы, где саудовская нефть конкурирует с российской Urals, а также сортами из Африки, Saudi Aramco снижает цены на 10 центов по всей линейке сортов. С учетом сентябрьских скидок за два месяца поставки Эр-Рияда станут дешевле на 0,7-1 доллара за баррель.

На севере Европы Saudi Aramco снизила цены на 50-70 центов в сентябре, а октябрьский прайс-лист оставила без изменений. Также не поменялись цены для рынка США.

Трейдеры ожидали скидок от Саудовской Аравии для Азии, но их масштаб застиг рынок врасплох. Очевидны, причина в том, что саудиты хотят продавать больше нефти, сказал Reuters представитель работающей в регионе нефтетрейдинговой компании.

«Из-за высоких официальных цен на саудовскую нефть в предыдущие месяцы, трейдеры предпочитали покупать на спотовом рынке вместо долгосрочных контрактов. Но осенью внутренний спрос в Саудовской Аравии начинает ослабевать, и им нужно экспортировать больше баррелей», - говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Вопрос в том, как далеко готовы зайти саудиты в борьбе за рынок. «Спрос хрупкий. И если они действительно пойдут по этому пути, тренд на сокращение излишков в хранилищах, который наблюдался в последние 12-18 месяцев, может развернуться», - предупреждает Вирендра Чаухан, аналитик Energy Aspects.

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