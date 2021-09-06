Все зависит от каждого из нас 6.09.2021, 22:37

Мы добьемся своего.

– Многим известно то чувство, когда тебе нужно впервые сделать что то важное и ответственное, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Первая мысль которая появляется в голове, что не справлюсь, что лучше это поручить кому-то другому, более профессиональному и т д.

Когда все аргументы и отмазки исчерпываются в нашем сознании мы приступаем к выполнению. Думаю, что многие испытывали это чувство.

Почти то же самое сейчас многие испытывают, когда слышат слово забастовка.

Это что придется бастовать? Мне? Становиться страшно и неуютно на душе.

Но когда ты с этой мыслью ложишься с этой мыслью встаёшь ты понемногу начинаешь сначала не гнать ее от себя, потом начинаешь видеть в ней положительное, а потом уже и себя бастующим. Уже появляется и уверенность и в силах что смогу сказать:

— Да! Я бастую! Я добьюсь своего!

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