Все зависит от каждого из нас
- 6.09.2021, 22:37
Мы добьемся своего.
– Многим известно то чувство, когда тебе нужно впервые сделать что то важное и ответственное, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»
Первая мысль которая появляется в голове, что не справлюсь, что лучше это поручить кому-то другому, более профессиональному и т д.
Когда все аргументы и отмазки исчерпываются в нашем сознании мы приступаем к выполнению. Думаю, что многие испытывали это чувство.
Почти то же самое сейчас многие испытывают, когда слышат слово забастовка.
Это что придется бастовать? Мне? Становиться страшно и неуютно на душе.
Но когда ты с этой мыслью ложишься с этой мыслью встаёшь ты понемногу начинаешь сначала не гнать ее от себя, потом начинаешь видеть в ней положительное, а потом уже и себя бастующим. Уже появляется и уверенность и в силах что смогу сказать:
— Да! Я бастую! Я добьюсь своего!