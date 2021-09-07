Что можно сделать уже сейчас: как подготовиться к забастовке 7.09.2021, 7:53

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фото: belsat

Отличное пособие.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением подписчика о том, как начать готовиться к забастовке:

— Рабочие и оппозиционные силы готовят забастовку. После всего, что с нами произошло становиться очевидным, что забастовка — самый идеальный вариант для борьбы с диктатурой.

Поэтому с самого начала важно готовиться к забастовочному движению.

На данном этапе объявлено предзабастовочное состояние. Это значит, что все еще идет активная подготовка ко дню, когда рабочие откажутся пахать за станками.

Как и чем помочь уже сейчас?

В первую очередь — активной агитацией. Очень актуально расклеивать и распространять тематические листовки с призывом и инструкциями по забастовкам около заводов, училищ и предприятий. Можно споймать час-пик, когда люди либо идут на проходные заводов, либо уже с работы домой. Около проходных заводов можно вывешивать тематические баннеры, рисовать граффити.

Так вы уже создаете позитивную повестку и информационный повод. Заряжаете людей оптимизмом.

Общение. Важно не только проводить уличную агитацию, но и общаться с рабочими. Рассказывайте им про беспредел силовиков, про тысячи политических заключенных. Маленькие зарплаты, невыносимые условия труда — и обязательно про то, что все это можно изменить буквально за пару недель.

Даже эллементарная смена аватарки на лозунг: «Я поддерживаю бастующих» или «Бастуй, Беларусь» уже маленький, но все же вклад в компанию. Чем больше людей увидят призыв — тем больше шанс, что они сами подключаться к компании.

Действуем! Жыве вечна!

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