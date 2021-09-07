Пакистан подрезал Россию на афганском серпантине 7.09.2021, 8:07

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Ответ Исламабада Кремлю может быть очень болезненным и масштабным.

Проясняется момент, отчего российское руководство не спешит снимать клеймо «запрещенной террористической организации» с афганского движения «Талибан». Если ранее в Москве была определенная уверенность в подконтрольности хотя бы части из высших лидеров разношерстного исламистского блока, то прибытие намедни в Кабул директора пакистанской Межведомственной разведки (ISI), генерал-лейтенанта Фаиза Хамида и его общение с руководством талибов рассеяло данную иллюзию, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Россия долгое время по каналам ГРУ оказывала военную поддержку боевикам «Талибана», а по линии СВР пыталась наладить тесный контакт с политическим офисом движения в Дохе. Расчет делался на то, что боевики будут приветливы к их российским покровителям и спонсорам и отплатят взаимностью. На кону вопросы контрабанды героина в Европу, а также неприкосновенность границ республик Центральной Азии, при сохранении видимости угрозы распространения фундаменталистских идей, дабы привязать их к ОДКБ. Но продолжатели дела шурави просчитались: после захвата столицы верхушка талибов не чувствует себя чем-то обязанной Москве, как минимум пока она не признает их статус, как единственной легитимной власти в Афганистане. На фоне активизации Исламабада статус россиян напоминает мавра, который сделал свое дело и должен умереть. Если ранее, в Кремле думали, что будут страной №2 по влиянию в Афгане после Китая, то теперь оказалось российский рейтинг куда слабее, и нужно пристраиваться в хвост очереди после Пакистана, Ирана, Катара, а также Великобритании, которая оказывается сохраняет свои влияния в координации с пакистанцами и США.

По этой причине российские информационные ресурсы, участвующие в гибридных войнах проводят пропагандистские атаки на Пакистан, продвигая мысль: Исламабад уже не важен для талибов, и он уже не эксклюзивный партнер. Более того, вносится раскол по линии пакистано-афганских отношений, актуализируя темы «великого Пуштунистана», непризнания талибами линии Дюранда в качестве государственной границы и поддержка «Техрик-и-Талибан Пакистан». Для тех, кто знаком с реалиями текущего положения талибов ясно: для них озвученные из темника ГРУ тезисы не актуальны, ведь есть куда более насущные проблемы, и более интересные направления приложения джихадистских усилий.

В МИД РФ это осознали, и 6 сентября Лавров вызывающе заявил: Россия поддержит лишь инклюзивное правительство, отражающее весь спектр афганского общества, и включающее узбеков, таджиков, хазарейцев. Иначе не будет устойчивого перехода к новой жизни. Вот так россияне резко дали по тормозам.

Все потому, что руководитель ISI Фаиз Хамид не только приехал с миссией оказания военной поддержки талибам для зачистки Панджшерского сопротивления, что уже происходит при участии пакистанских БПЛА и бойцов спецпозразделения, стоявшего на перевале Саланг, но и для согласования состава переходного правительства. По настоянию пакистанцев правительство может возглавить глава Руководящего совета «Талибана» мулла Хасан Ахунд, тогда как в Москве на этой должности видели Абдул Гани Барадара. Сираджуддин Хаккани, связанный с ISI возглавит МВД, а сын покойного муллы Мохаммада Омара – мулла Якуб будет заведовать обороной. МИД возглавит мулла Амир Хан Маттаки. Это не те лица, которые ожидали увидеть в Кремле на вершине афганской пирамиды, как гарантов ручного поведения талибов. Пакистанцы побили российские ставки, и теперь ГРУ начинает операции по дестабилизации Афганистана, активизируя ячейки ИГИЛ-Хорасан. Данные террористы уже помогли россиянам создать хаос в дни эвакуации американского контингента, и теперь их снова пустят в дело для внесения расколов в среде талибов.

Под удар ИГИЛ могут попасть пакистанцы и китайцы, как оппоненты россиян в Афганистане. Но при таком сценарии ответ ядерного исламского Пакистана, с населением в 216 млн. человек, российским обидчикам может быть очень болезненным и масштабным.

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