В Иерусалиме нашли старинную гирю, которой обманывали покупателей 7.09.2021, 8:09

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Мошенничество с ее помощью детально описано в Библии и очень сильно критикуется.

В Иерусалиме нашли старинную гирю, которой обманывали покупателей

Археологам удалось случайно обнаружить весовую гирю, которая использовалась еще в Древнем Египте для обмана покупателей при торговле. Мошенничество с такой гирей весьма детально описано в Библии и очень сильно критикуется.

Об этом сообщает The Juresalem Post (перевод — planetanovosti.com).

Весовую гирю обнаружили в северной части Иерусалима. Ее возраст составляет около 2700 лет. Использовалось изделие во времена Храма Соломона. Стоит отметить, что это вторая подобная гиря, которую нашли специалисты в Израиле. Ее диаметр не превышает 14 мм, а высота составляет всего 12 мм.

Данная гиря изготавливалась из достаточно твердого типа известняка и имеет гравировку, которая указывает, что вес изделия составляет 0,944 грамма. На самом же деле она имеет несколько другой вес. Ученые выяснили, что масса стариной гири в три раза больше, чем на ней указано – 3,61 грамма.

Эли Шукрон и Хагай Коэн Колонимус уверены в том, что гиря использовалась исключительно в мошеннических целях для обмана покупателей. Подобное очень подробно описано на страницах Библии и жестко раскритиковано. Стоит отметить, что на данный момент раскопки на этой территории продолжаются и их результаты будут опубликованы только через несколько дней.

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