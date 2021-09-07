Список продуктов, которые следует закупить перед выходом в стачку 7.09.2021, 8:17

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фото: nn.by

В помощь заводчанам.

Подготовка к забастовке — дело серьезное. А потому важно подойти к нему с толком. Чтобы помочь заводчанам в этом процессе, телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» БОР собрал список важных продуктов, которые следует закупить перед выходом в стачку.

Не забывайте добавлять необходимые продукты в список того, что необходимо закупить, а для тех, кто хочет повысить сложность квеста, постарайтесь найти продукты негосударственных производителей.

Стачке быть!

Овсяные хлопья

Рис

Гречка

Манка

Горох

Макароны

Спагетти

Мука

Сахар

Соль

Мясо

Масло растительное

Для поджарки в суп:

Капуста

Морковь

Бытовые товары:

Туалетная бумага

Паста

Также с известным фитнес-тренером Денисом Гутковским телеграм-канал подготовил советы для бастующих, чтобы они вышли из стачки не только свободными, но и здоровыми:

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ КРУПЫ:

- клетчатка, медленные углеводы, большая часть из которых конвертируется в гликоген, (сахар про запас, в мышцах и печени), энергия на весь день, и мощь мускулатуры.

БОБОВЫЕ, ГОРОХ, ФАСОЛЬ, ЧЕЧЕВИЦА, НУТ И Т.Д.:

- источник практически полноценного белка, вместо мяса. И важно: все бобовые обладают мощным противовоспалительным эффектом!

КВАШЕНАЯ КАПУСТА:

- содержит витамины, антиоксиданты, основным из которых является витамин С в довольно большом количестве. Но самое главное: квашеная капуста является прекрасным источником полезных для нашего кишечника и иммунитета бактерий рода бифидо и лактобацилл.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ МЯСО, ПТИЦА, РЫБА:

- если позволяют финансы, источник полноценного белка, с полным аминокислотным составом. Выбор за вами, отталкиваясь от предпочтений и финансовых возможностей.

ТВЕРДЫЕ СЫРЫ:

- источник полноценного белка (больше, чем в мягких сортах), необходимого для построения мышц, гормональных клеток - иммунных, ферментных и многих других. Долгое хранение!

ТУШЕНКА И КОНСЕРВЫ:

- изготовленные правильно, должны содержать лишь мясо (птица, рыба), специи, соль!

А в качестве консерванта выступает жестяная банка. Хранится архидолго, источник все того же полноценного белка.

ЛУК, ЧЕСНОК:

- если позволяют финансы или огород, пользу чеснока трудно переоценить. А жареный лук с вареным рисом, гречкой или картофелем, не скажу чтоб несет небывалую пользу, но очень вкусно и дешево. Говорю вам как бастующий человек: это было мое любимое блюдо.

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