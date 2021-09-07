Эксперт оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане 7.09.2021, 8:26

В самом начале работ в лаборатории там были серьезные недостатки.

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.

По его словам, в начале работ лаборатории там были недостатки. «В BSL-4 лабораториях запрещены плинтусы. Там делается наливной пол и закругленный переход от пола к стенам, чтобы не было пыли и щелей. Так вот в Уханьском институте часть помещений были, судя по всему, отделаны не так. А это грубое нарушение, потому что может туда попасть патоген», — отметил он.

Нетесов отметил, что позже китайские ученые позвали международную группу экспертов, которая нашла у них достаточное количество недостатков. Однако запущена работа в корпусе была практически сразу, до визита экспертов. «Правда, потом вроде бы эти недостатки исправили и на время исправления работы прекратили, так что, судя по всему, был там период, когда безопасность была не на высшем уровне. Но этот процесс исправления был до 2019 года, насколько я знаю», — подчеркнул он.

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