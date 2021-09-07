«У Лукашенко сразу начнутся серьезные проблемы со здоровьем» 6 7.09.2021, 8:57

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Мощное обращение к белорусским силовикам.

Ну здравствуйте, господа хорошие (и не очень)

Телеграм-канал «Мнения» опубликовал обращение своего подписчикам к сотрудникам силовых структур Беларуси:

— Хочется обратиться, как гражданин Беларуси, к нашим так называемым «правоохранителям».

«Уважаемые», каждый из вас, хоть понимаете, куда все идет, во что вы вляпались? Вы хоть понимаете, что исход поехавшего деда предопределен физически? Да, он скоро просто перестанет существовать — осознайте эту аксиому. Или сразу, или начнутся серьезные проблемы со здоровьем, и выполнять прежнее он не сможет.

Неужели вы этого не осознаете? На что/кого вы надеетесь? На соседа с Востока, что придет сюда и рай сделает? На то, что «все образуется» ? Или на манну небесную?

Вы хоть понимаете, ЧТО вы наделали, и ЧЕМ это обернется? Чем обернется сумасбродная (как внешняя, так и внутренняя) политика?

Вы думаете, про вас все забудут, вас простят?

Ну неужели вы считаете, что народ вам это простит?

Да, вы можете иметь другое видение всех вопросов. Но просто вспомните прошлый год. Марши «мирных»…

Мы вас сметем, осознайте это.

И вообще, вы видимо давно не читали Конституцию, УК РБ, Присягу, что сами давали и свои внутренние инструкции. Почитайте, будет «очэнь инцярэсна».

То, что вас ждет, даже по честному суду, по существующим законам. Ждет тех, кто предал свой народ.

Подводя итог, хочется воззвать, нет, не к вашей совести, а к вашим остаткам разума.

Поехавший на всю голову дед то уйдет в любом случае. И тогда ваш карточный домик начнет крутое пике.

А вот вам, вашим близким еще жить на этой земле. В ваших силах ускорить предопределенное падение хунты, не дать больному властью натворить больших бед…

Подходит ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ с кем вы. С бандой полоумного деда или со своим народом.

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