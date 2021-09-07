Медики назвали лучший овощ для долголетия и выведения токсинов 7.09.2021, 9:14

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Он также способен снижать давление и предотвращать инфаркты.

Овощи полезны для здоровья. Однако не все догадываются, как в действительности они влияют на организм, пишет u-news.com.ua.

Одним из самых популярных овощей является свекла. Ее едят отдельно от всего, добавляют в салаты, маринуют или варят с ней супы. Для чего и когда полезен этот простой овощ?

Согласно китайскому исследованию, патока из сахарной свеклы обладает отличными антиоксидантными свойствами. Содержание фенолов в патоке ученые связывают с омолаживающими свойствами.

Для кожи

Ученые заявили, что употребление свеклы может рассматриваться как один из инструментов защиты от рака кожи. Кроме того, свекла содержит витамин А, который поддерживает здоровье слизистых оболочек и улучшает качество кожи.

От высокого давления

В исследовании, проведенном в Лондонском университете королевы Марии, было обнаружено, что свекольный сок снижает кровяное давление в течение четырех недель. А это, как минимум, то, что важно для долголетия.

Для сердца

Употребление свекольного сока может защитить от инфаркта миокарда. На это указало одно из исследований, проведенных в США.

Против токсинов

Свекла содержит пектин. Речь идет о веществе, которое помогает выводить токсины из организма, отмечают ученые.

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