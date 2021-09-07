В России катастрофически снижается пополнение запасов золота 7.09.2021, 9:24

Геологическая отрасль осталась без инвестиций.

Недостаток частных инвестиций в геологоразведку ведет к катастрофической ситуации с пополнением запасов золота в России, такое мнение высказал гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев в рамках Восточного экономического форума.

Об этом пишут на сайте Guildhall.

Ранее в рамках ВЭФ глава "Полюса" обратился к президенту РФ с требованием принять ряд мер, которые будут способствовать росту частных инвестиций в геологоразведку.

В частности, он предложил ряд мер по совершенствованию тендерных процедур на пользование лицензионными участками, снять ограничение на допуск недропользователей к общепоисковой части работ, создать единую геологическую информационную систему и наделить Минприроды функцией "единого окна" для ускоренного прохождения процедур с момента получения лицензионного участка до начала его отработки.

По словам Грачева, проблема заключается в том, что темпы пополнения запасов золота в России за счет геологоразведки катастрофически снижаются, а коэффициент возобновления упал с 62% в 2019 году до 30%.

"То есть всего 30% из того, что ежегодно добывается, возвращается в виде запасов вновь открытых или разведанных месторождений. Если говорить о непосредственных причинах, то это недостаток инвестиций. А из коренных причин, это ряд административных и регуляторных ограничений, которые сдерживают частные инвестиции в эту отрасль. И о которых на форуме и доложили президенту РФ", – отметил Грачев.

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