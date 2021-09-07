Стало известно, какой интервал нужен между прививками от COVID-19 и гриппа 2 7.09.2021, 9:43

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Озвучена важная информация в связи с наступлением осеннего сезона.

С началом осени приближается сезон заболеваний гриппом и ОРВИ, и чтобы избежать заражения гражданам советуют вакцинироваться. Это разрешается делать наряду с прививками против коронавируса, но соблюдая интервал.

Он должен составлять не менее двух недель. Об этом на телеканале ТСН рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава страны Игорь Кузин.

По его словам, этой осенью и зимой ожидается такая же эпидемическая картина по сезонным заболеваниям, как и в прошлом году. Специфического или более активного всплеска не прогнозируют.

Уже сейчас в стране начинается период вакцинации от гриппа, поэтому в Министерстве здравоохранения рекомендуют украинцам делать прививки.

"Допустимо сочетание вакцины против коронавируса и сезонного гриппа. Это даже рекомендуется. Но стоит делать интервал между двумя COVID-прививками – 14 суток", – пояснил Кузин.

Он уточнил: укол вакцины против гриппа можно колоть в период между первой и второй дозами препарата против COVID-19. Однако важно, чтобы в разнице получалось указанные две недели.

Ранее бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов прокомментировал намерения ученых создать поливалентную вакцину (смешивание препаратов против от коронавируса и гриппа). По его словам, это вполне реально, подобный принцип уже используется в некоторых вакцинах для детей. Он также выразил убеждение, что это может ускорить темпы иммунизации, охватив прививками больше людей.

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