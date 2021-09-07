В открытой Тараканом школе никто не хочет работать 17 7.09.2021, 9:52

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фото: komkur.info

Там вообще есть хоть какие-то учителя?

В Бобруйской школе №35, в открытии которой 1 сентября принял участие Лукашенко и сделал там много громких заявлений, оказывается некому работать.

Как узнало "Еврорадио", в инстаграме поисковика вакансий "Работа в Бобруйске". 5 сентября появилось объявление:

"Срочно требуются учителя в ГУО "Средняя школа №35".

Это та самая школа, на открытии которой 1 сентября присутствовал Лукашенко.

Согласно объявлению, в учреждении образования ждут учителей начальных классов, русского языка и литературы, французского, английского и немецкого языков, преподавателей физики и биологии, учителей музыки и ИЗО.

Исходя из указанного списка возникает закономерный вопрос: а там вообще есть хоть какие-то учителя? Наверное, есть. Во всяком случае, руководители по военно-патриотическому воспитанию (так называемые военруки), в объявлении не значатся.

Еврорадио не нашло контактный номер администрации — школа, по всей видимости, еще не обзавелась сайтом, а номер директора не знают даже в справочной городских телефонов.

С вопросом, почему в новой школе не хватает учителей, Еврорадио обратились к начальнику управления по образованию Бобруйского горисполкома Елене Лисице. Она отказалась комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что не видит удостоверение корреспондента.

— И вообще, насколько проверенная ваша информация? У нас проблем никаких не имеется по сути. Так что на данный момент не отвечу на этот вопрос, — уходит от прямого ответа начальник управления.

Тогда Еврорадио позвонило по указанному в объявлении номеру некой Наталье Михайловне. Спрашиваем у нее, каких еще учителей не хватает в школе? Но и эта женщина не особо расположена к разговору.

— Мы не даем комментариев. Если вы видите объявление, значит, вы видите, каких учителей не хватает.

Но как будет проходить учебный процесс без преподавателей?

— Мы не даем никаких комментариев.

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