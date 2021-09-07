Власти остановили поставки важных грузов для ОАО «Гомсельмаш» и БелАЗа 4 7.09.2021, 10:00

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иллюстрационное фото

Очередной выстрел себе в ногу.

Режим решил снять внутренние поставки, которые шли через железную дорогу на собственные предприятия, в связи с «дополнительными объемами перевозок грузов, которые связаны с вопросами национальной безопасности», сообщает телеграм-канал «Баста!».

Пострадали ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «БЕЛАЗ».

«Так это выходит, что для диктатора перевезти 100 ржавых танков из РФ является приоритетным вопросом национальной безопасности, а вот развитие собственного производства, создание рабочих мест на заводах и предприятиях, поддержание внутренней экономики это вопрос второсортный?!» - задаются вопросом белорусы.

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