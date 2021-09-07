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Польша: В Беларуси находятся более 10 000 мигрантов, стремящихся попасть в ЕС

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  • 7.09.2021, 10:11
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Польша: В Беларуси находятся более 10 000 мигрантов, стремящихся попасть в ЕС
Фото: Getty Images

В последние дни зафиксировано увеличение числа попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы.

По оценкам польских пограничников, в настоящее время в Беларуси находятся более 10 000 мигрантов из кризисных регионов, стремящиеся попасть в ЕС.

Начальник Пограничной службы Польши генерал Томаш Прага заявил, что в последние дни зафиксировано увеличение числа попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы, передает «Польское радио».

По словам генерала, режим белорусского правителя Александра Лукашенко привез их в страну, чтобы после короткого пребывания доставить на границу Литвы, Латвии и Польши.

Прага добавил, что в преступных схемах участвуют международные группировки, которые пытаются перебросить мигрантов из стран Азии и Африки в Западную Европу.

Многие из мигрантов в интервью с пограничниками указывали в качестве пункта назначения Германию или Францию: «Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница».

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