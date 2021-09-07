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Хунта расписалась в собственном бессилии

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  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 7.09.2021, 10:22
  • 4,590
Хунта расписалась в собственном бессилии

Долбить, долбить и долбить нужно еще активнее.

Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку – это, возможно, верх абсурда, до которого добралась судебная система Беларуси, но не будем зарекаться. Люди, которые призывали к тому, чтобы выражать свое мнение исключительно в рамках закона, пострадали от беззакония, в которое окуналась страна.

10 и 11 лет – это не приговор для Колесниковой и Знака. Это приговор режиму. Но это означает только то, что долбить, долбить и долбить нужно еще активнее.

Параллельно во Дворце синепал проводил совещание из параллельной реальности с руководителем «Беларусьнефти». Крыша в исполнении Кочановой. Вторая АЭС, когда первую не могут толком запустить. Влажные мечты про новое месторождение нефти.

По сути, это роспись в собственном бессилии. У хунты нет ресурсов, чтобы содержать эту махину. Поэтому единственное спасение – это поиски собственной нефти, чтобы хоть как-то свести дебет с кредитом.

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