Хунта расписалась в собственном бессилии 2 Телеграм-канал «Ник и Майк»

7.09.2021, 10:22

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Долбить, долбить и долбить нужно еще активнее.

Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку – это, возможно, верх абсурда, до которого добралась судебная система Беларуси, но не будем зарекаться. Люди, которые призывали к тому, чтобы выражать свое мнение исключительно в рамках закона, пострадали от беззакония, в которое окуналась страна.

10 и 11 лет – это не приговор для Колесниковой и Знака. Это приговор режиму. Но это означает только то, что долбить, долбить и долбить нужно еще активнее.

Параллельно во Дворце синепал проводил совещание из параллельной реальности с руководителем «Беларусьнефти». Крыша в исполнении Кочановой. Вторая АЭС, когда первую не могут толком запустить. Влажные мечты про новое месторождение нефти.

По сути, это роспись в собственном бессилии. У хунты нет ресурсов, чтобы содержать эту махину. Поэтому единственное спасение – это поиски собственной нефти, чтобы хоть как-то свести дебет с кредитом.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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