Впервые в мире: биткоин стал официальной валютой Сальвадора 3 7.09.2021, 10:27

Закон вступил в силу.

Во вторник, 7 сентября, Сальвадор стал первой страной в мире, которая приняла криптовалюту биткоин в качестве средства платежа, пишет «Новое время».

Отмечается, что сторонники этого эксперимента считают, что использование криптовалюты позволит гражданам страны сэкономить «миллиарды долларов» на комиссионных расходах, при переводах средств трудовых мигрантов из-за границы. Критики инициативы считают, что переход на криптовалюту будет способствовать отмыванию денег.

Как пишет агентство, только за 2020 год денежные переводы в Сальвадор составили почти $6 млрд — это 23% ВВП страны.

По данным опросов, сальвадорцы скептично относятся к использованию криптовалюты в качестве средства платежа из-за ее волатильности. По мнению критиков, это может увеличить нормативные и финансовые риски для финансовых учреждений.

Отмечается, что 6 сентября Сальвадор купил свои первые 400 биткоинов, подняв курс криптовалюты на 1,49% - до $52 680. По состоянию на утро 7 сентября, криптовалюта стоит $52 594 по данным CoinDesk.

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