Белорусские промышленники задолжали банкам более 22 миллиардов рублей 7.09.2021, 10:41

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Среди отраслей крупнейшие долги накопила пищевая промышленность.

Власти обновили данные о кредитной задолженности компаний обрабатывающей промышленности. Выделяем главных должников страны, пишут banki24.by.

На 1 августа 2021-го организации обрабатывающей промышленности задолжали по кредитам во всех валютах 22,416 млрд BYN в эквиваленте. За скользящий год (12 месяцев) размер обязательств вырос на 3,4%.

Задолженность по кредитам бывает кратко- и долгосрочной. В первом случае это кредиты с остаточным сроком погашения меньше года, во втором — больше года. На отчетную дату краткосрочная задолженность промышленников перед банками составила 10,512 млрд BYN в эквиваленте, долгосрочная — 11,904 млрд BYN.

Среди отраслей крупнейшие долги накопила пищевая промышленность — 4,851 млрд BYN. Также значительные обязательства на отчетную дату имели химпром (2,934 млрд BYN) и нефтепереработка (2,598 млрд BYN).

Понятное дело, что задолженность перед банками формируется в разных валютах. Регулятор выделяет статистику в белорусских рублях, долларах, евро и российских рублях. На 1 августа обрабатывающая промышленность была должна банкам 7,128 млрд BYN по «зайчиковым» кредитам. За скользящий год объем задолженности вырос на 31,2%.

По сумме взятых рублевых кредитов с большим отрывом лидирует пищепром — 3,320 млрд BYN на отчетную дату. Ближайший «соперник» пищепрома по объему обязательств на ту же дату показал 805,4 млн BYN. Среди рублевых кредитов около 4,049 млрд BYN относится к краткосрочным, а 3,079 млрд BYN — к долгосрочным. По обоим показателям лидируют компании пищепрома — 1,853 и 1,467 млрд BYN соответственно.

Задолженность промышленников по долларовым кредитам на 1 августа снизилась до 2,068 млрд USD. Еще на 1 января она была равна 2,433 млрд USD, а на 1 августа 2020-го — 2,521 млрд USD.

Спад размера долларовых обязательств начался летом 2020 года и с небольшими перерывами продолжается в 2021 году. Первое место по долгу на 1 августа заняло машиностроение — 436,7 млн USD.

Задолженность обрабатывающей промышленности по кредитам в евро составила 2,808 млрд EUR. Здесь также фиксируется спад к уровню на 1 августа 2020 года (3,127 млрд EUR). На 1 января 2021-го промышленники были должны 2,612 млрд EUR. Лидеры по объемам долгов на отчетную дату — химпром (686,5 млн EUR) и нефтепереработка (760,6 млн EUR).

Продолжается бурный рост кредитования в российских рублях. Если на 1 августа 2020-го задолженность была равна 33,6 млрд RUB, то на 1 января 2021-го — 41,8 млрд КИИ, на 1 августа 2021-го — 50,4 млрд RUB. Первое место по объему кредитов занял пищепром — 14,5 млрд RUB.

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