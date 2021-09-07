Зеленский: Украинской военной разведке аплодирует весь мир 5 7.09.2021, 10:48

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Владимир Зеленский

Президент Украины вспомнил дерзкую операцию разведчиков в Кабуле.

Украинской военной разведке аплодирует весь мир после спецоперации по спасению людей в Афганистане, где власть захватили исламисты движения Талибан. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником.

По его словам, военные разведчики отыгрывают ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины.

"А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки", – написал Зеленский.

26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли около 200 человек, в том числе американские военные. Через день после теракта украинские разведчики провели дерзкую спецоперацию в Кабуле: вышли в город, нашли работавших на Канаду афганцев и сопроводили их в аэропорт. Планы операций по спасению этой группы от военных США и Канады провалились.

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