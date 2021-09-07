«Ремонтировать самолеты такими темпами скоро будет некому» 4 7.09.2021, 10:55

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Фото: Charter97.org

В компания «Белавиа» — острая нехватка кадров.

Увольнения на «Белавиа» продолжаются.

Об увольнениях в авиакомпании пишет читатель телеграм-канала «Баста!»: «К началу лета были уволены 38 человек. Теперь уволены более 50 человек в авиационной технической базе и очень много увольняются сами. Ремонтировать самолеты такими темпами скоро будет некому».

Ранее СМИ писали, что на «Белавиа» ведется работа по оптимизации количественного состава во всех структурных подразделениях. 4 июня Евросоюз опубликовал документ, запрещающий всем белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве стран ЕС.

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