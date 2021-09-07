«Ремонтировать самолеты такими темпами скоро будет некому»4
- 7.09.2021, 10:55
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В компания «Белавиа» — острая нехватка кадров.
Увольнения на «Белавиа» продолжаются.
Об увольнениях в авиакомпании пишет читатель телеграм-канала «Баста!»: «К началу лета были уволены 38 человек. Теперь уволены более 50 человек в авиационной технической базе и очень много увольняются сами. Ремонтировать самолеты такими темпами скоро будет некому».
Ранее СМИ писали, что на «Белавиа» ведется работа по оптимизации количественного состава во всех структурных подразделениях. 4 июня Евросоюз опубликовал документ, запрещающий всем белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве стран ЕС.