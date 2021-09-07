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Читайте сайт Charter97.org через VPN

7
  • 7.09.2021, 10:57
  • 2,712
Читайте сайт Charter97.org через VPN

Правду не скроешь!

Читатели из Беларуси сообщают о проблемах с доступом к сайту Charter97.org. В частности появились проблемы с доступом к AMP-версии сайта.

Призываем вас пользоваться полной версией сайта через VPN.

Самое главное — сообщите об этих методах своим друзьям и знакомым старшего возраста. Будем вместе и Беларусь станет свободной!

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