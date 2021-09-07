Врачи выяснили, как ускорить восстановление после COVID-19 1 7.09.2021, 11:18

Постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному.

Прием поливитаминных комплексов и минералов поможет ускорить выздоровление и восстановление после болезни.

Врач-нутригенетик Андрей Золотарев уверен, что нехватка витаминов и микроэлементов влечет за собой ухудшение здоровья и различные патологии, тем более если организм ослаблен коронавирусной болезнью. Потому во время реабилитации после коронависной инфекции стоит применять «витаминную терапию».

Об этом сообщает РИА «Новости».

Золотарев советует в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавирусной инфекции, хотя в практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка, отметил он, но конкретных данных либо обязательных рекомендаций, что это обязательно, нет.

В процессе восстановления пациентов после коронавирусной инфекции медики обращают внимание прежде всего на конкретные нарушения, в соответствии с этим могут назначаться в том числе и витамины.

Врач объясняет: постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному. Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо принимать их и для восстановления, отметил он.

При этом медик напомнил, что окончательное решение о применении любых препаратов должен принимать врач, самолечением заниматься не следует.

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