Власти продолжат удерживать цены на субпродукты, консервы, перловку и маргарин 1 7.09.2021, 11:25

А на другие продукты?

В Беларуси до конца года продлили госрегулирование цен на некоторые социально значимые товары. Среди них оказались в том числе свежая рыба, мясные субпродукты, маргарин, перловка, чеснок. Всего — 8 позиций. На эти продукты установили предельные максимальные надбавки. Чтобы избежать дефицита продуктов, на которые установили потолок по росту цен, время от времени чиновники разрешают торговле и производителям повысить их стоимость. Zerkalo.io разбиралось, какая ситуация с остальными социально значимыми товарами, продолжат ли на них регулировать цены или отпустили.

Власти с 7 сентября продлили госрегулирование цен на свежую рыбу, субпродукты мясные пищевые (исключение — из птицы), консервы мясные (из говядины и свинины);

полукопченую, варено-копченую колбаса, маргарин, перловую крупу, свежий чеснок, свежий перец сладкий. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 59.

Этим же документом ограничили предельные максимальные оптовые надбавки и торговые надбавки на уровне 30% на пищевую соль, черный байховый чай, растворимый кофе. В этом списке есть исключения.

Напомним, в конце августа Евразийская экономическая комиссия согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря. Без одобрения ЕЭК наша страна не могла продолжить устанавливать потолок по росту цен.

Будут ли регулировать цены на остальные социально значимые товары

В МАРТ уточняют, что на многие остальные социально значимые товары также продолжат регулировать цены — до 23 сентября. Это предусмотрено постановлением ведомства № 48. Под госрегулирование подпадают в том числе многое мясо, свежемороженая рыба, колбасные изделия, молочные продукты, подсолнечное масло, куриные яйца, хлеб, мука, овощи, некоторые каши.

Чтобы избежать дефицита продуктов, на которые установили потолок по росту цен, время от времени чиновники позволяют повысить их стоимость.

Что происходит с ценами в Беларуси

В начале этого года чиновники подняли НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.

С 1 августа же некоторые продовольственные детские товары снизили ставки НДС при ввозе и продаже в Беларуси. Изменения заработают с 1 августа. Среди продуктов, на которые снизили налог, оказались в числе прочих фруктовые и овощные соки, фрукты, орехи.

Из-за ограничений по повышению цен для производителей, торговли и импортеров наблюдается нехватка отдельных товаров. К примеру, курицы, которую активно вывозят в Россию.

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